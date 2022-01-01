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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152>

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:23

Якщо я за кордоном, як уникнути подвійної конвертації? Може треба відкрити рахунок в іншій валюті?
kutasya88
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:37

Требовать у кассира выставлять счёт для оплаты в местной у валюте
Amethyst
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Повідомлень: 3520
З нами з: 05.05.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:40

Re: Банк Альянс

  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$
ВIВ
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Повідомлень: 684
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12

  ВIВ написав:
  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$

Если выйдет. :D
Порт
 
Повідомлень: 960
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:11

  ВIВ написав:
  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$

а что за "подарок", просвятите пожалуйста
Lost
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 07.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:20

  Lost написав:
  ВIВ написав:
  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$

а что за "подарок", просвятите пожалуйста

Бонус при открытии конверт.депо.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1355
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:26

lloydbanksua, в прошлом году открывал - бонуса не было, а вот комиссия 0.3% была
Lost
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 07.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:27

  Lost написав:lloydbanksua, в прошлом году открывал - бонуса не было, а вот комиссия 0.3% была

Бонус був введений як окрема акція в грудні до кінця року. Потім подовжили до кінця зими
Alien
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:28

Alien, дякую, зрозумів
Lost
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 07.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:44

  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.
mihasik
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Повідомлень: 1258
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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