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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:46

  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:59

  greenozon написав:
  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Нi - програму продовжували по 28 лютого. Ще цiлий мiсяць попереду
Alien
 
Повідомлень: 1234
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Подякував: 42 раз.
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  #<1 ... 49505152
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