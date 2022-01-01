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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:46
mihasik написав: lloydbanksua написав:
Бонус при открытии конверт.депо.
Это бонус за открытие депо. Не только конверт.
то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:59
greenozon написав: mihasik написав: lloydbanksua написав:
Бонус при открытии конверт.депо.
Это бонус за открытие депо. Не только конверт.
то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
Нi - програму продовжували по 28 лютого. Ще цiлий мiсяць попереду
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