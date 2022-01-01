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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:46

  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
greenozon
 
Повідомлень: 14623
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:59

  greenozon написав:
  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Нi - програму продовжували по 28 лютого. Ще цiлий мiсяць попереду
Alien
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:08

Re: Банк Альянс

Amethyst написав:Ну там коміс 1..1.5%, треба враховувати.
1% мінімум 15 грн.
2XL
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Повідомлень: 3815
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:43

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:о це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Месяц еще до конца
ВIВ
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Повідомлень: 687
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:06

Агентура плутається у незвичних назвах місяців.
klug
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 18.08.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
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