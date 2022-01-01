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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:46
mihasik написав: lloydbanksua написав:
Бонус при открытии конверт.депо.
Это бонус за открытие депо. Не только конверт.
то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:59
greenozon написав: mihasik написав: lloydbanksua написав:
Бонус при открытии конверт.депо.
Это бонус за открытие депо. Не только конверт.
то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
Нi - програму продовжували по 28 лютого. Ще цiлий мiсяць попереду
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:08
Amethyst написав:Ну там коміс 1..1.5%, треба враховувати.
1% мінімум 15 грн.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:43
greenozon написав:
о це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
Месяц еще до конца
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:06
Агентура плутається у незвичних назвах місяців.
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klug
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:29
ВIВ написав: greenozon написав:
о це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
Месяц еще до конца
месяц до конца... банка?
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:36
klug написав:
Агентура плутається у незвичних назвах місяців.
блиин... не хвевраль правильно, да? Значит, Медведчук и тут наврал.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 13:02
А є десь опис цієї акції на сайті? Дають фіксовано 300 грн за 1 депозит чи якійсь % від суми?
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Додано: Нед 29 січ, 2023 13:07
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
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