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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:46

  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:59

  greenozon написав:
  mihasik написав:
  lloydbanksua написав:Бонус при открытии конверт.депо.

Это бонус за открытие депо. Не только конверт.


то це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Нi - програму продовжували по 28 лютого. Ще цiлий мiсяць попереду
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:08

Re: Банк Альянс

Amethyst написав:Ну там коміс 1..1.5%, треба враховувати.
1% мінімум 15 грн.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:43

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:о це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Месяц еще до конца
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:06

Агентура плутається у незвичних назвах місяців.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:29

  ВIВ написав:
  greenozon написав:о це виходить сьогодні останній день БОНУСА?

Месяц еще до конца
месяц до конца... банка?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:36

  klug написав:Агентура плутається у незвичних назвах місяців.

блиин... не хвевраль правильно, да? Значит, Медведчук и тут наврал.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:02

Re: Банк Альянс

А є десь опис цієї акції на сайті? Дають фіксовано 300 грн за 1 депозит чи якійсь % від суми?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:07

Re: Банк Альянс

Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:20

  AVF написав:А є десь опис цієї акції на сайті? Дають фіксовано 300 грн за 1 депозит чи якійсь % від суми?


https://bankalliance.ua/articles/zaosch ... imo-na-zsu
emeta
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