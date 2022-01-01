|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27
Amethyst написав:
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6727
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 984 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2964
|1710204
|
Нед 29 січ, 2023 13:48
Alien
|
|168
|112608
|
|
|745
|664718
|
Нед 29 січ, 2023 12:17
Alien