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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27
Amethyst написав:
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
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Додано: Нед 29 січ, 2023 17:54
mustbe написав: Amethyst написав:
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
Отримав 301.44.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 19:59
301.98
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:38
В разных месяцах/кварталах - разное количество дней. Да и от дня недели может зависеть.
Сумма может чуток плавать
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mustbe
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