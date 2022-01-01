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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27

  Amethyst написав:Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)

Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к

А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:40

Точно, я вспомнил де я видел 0.3% -- у вас у талбичке в Клубе 100к :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:54

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)

Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к

А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн


Отримав 301.44.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:59

301.98
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:38

В разных месяцах/кварталах - разное количество дней. Да и от дня недели может зависеть.
Сумма может чуток плавать
mustbe
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Повідомлень: 6733
З нами з: 27.12.17
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  #<1 ... 50515253
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