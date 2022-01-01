Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:54
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:38
В разных месяцах/кварталах - разное количество дней. Да и от дня недели может зависеть.
Сумма может чуток плавать
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:33
Забирав долари в понеділок, запропонували забрати не доларами, а гривнею, я звісно відмовився, курс на покупку в них 39,50, а в обмінці через 200 метрів 40,35. Одразу ж сказали, що зроблять гарний курс, подзвонили кудись, можливо в центр.офіс (точно не міняли) й бистро домовились по телефону, що можуть запропонувати 40,30 (максимальний курс на той час покупки долара в банках України), вмовляли хвилин п'ять. На моє бажання 40,35 знов дзвонили до центру, й там вже відмовили на такий курс. Так що забрав все новенькими й за пів години здав по 40,43 мінялі.
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