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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27

  Amethyst написав:Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)

Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к

А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:40

Точно, я вспомнил де я видел 0.3% -- у вас у талбичке в Клубе 100к :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:54

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)

Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к

А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн


Отримав 301.44.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:59

301.98
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:38

В разных месяцах/кварталах - разное количество дней. Да и от дня недели может зависеть.
Сумма может чуток плавать
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:33

Забирав долари в понеділок, запропонували забрати не доларами, а гривнею, я звісно відмовився, курс на покупку в них 39,50, а в обмінці через 200 метрів 40,35. Одразу ж сказали, що зроблять гарний курс, подзвонили кудись, можливо в центр.офіс (точно не міняли) й бистро домовились по телефону, що можуть запропонувати 40,30 (максимальний курс на той час покупки долара в банках України), вмовляли хвилин п'ять. На моє бажання 40,35 знов дзвонили до центру, й там вже відмовили на такий курс. Так що забрав все новенькими й за пів години здав по 40,43 мінялі.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:18

  ГеннадийUA написав:Забирав долари в понеділок, запропонували забрати не доларами, а гривнею, я звісно відмовився, курс на покупку в них 39,50, а в обмінці через 200 метрів 40,35. Одразу ж сказали, що зроблять гарний курс, подзвонили кудись, можливо в центр.офіс (точно не міняли) й бистро домовились по телефону, що можуть запропонувати 40,30 (максимальний курс на той час покупки долара в банках України), вмовляли хвилин п'ять. На моє бажання 40,35 знов дзвонили до центру, й там вже відмовили на такий курс. Так що забрав все новенькими й за пів години здав по 40,43 мінялі.


интересный кейс, спасибо
и про 40,43 интересно, хотя в ПН еще +- было, сегодня 40.15 вообще грустно :evil:
cohan
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