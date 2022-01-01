|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:27
Amethyst написав:
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6759
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
3
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3577
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:54
mustbe написав: Amethyst написав:
Десь в тарифах на депо
Дають 0.3% від суми розміщення (-19.5%)
Не, 0.3% (за депо в валюте на 3 месяца) - это чистыми.
300 грн за 100к
А точнее:
0.375% грязными = 0.301875% чистыми = 301.88 грн
Отримав 301.44.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 19:59
301.98
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14644
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:38
В разных месяцах/кварталах - разное количество дней. Да и от дня недели может зависеть.
Сумма может чуток плавать
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6759
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:33
Забирав долари в понеділок, запропонували забрати не доларами, а гривнею, я звісно відмовився, курс на покупку в них 39,50, а в обмінці через 200 метрів 40,35. Одразу ж сказали, що зроблять гарний курс, подзвонили кудись, можливо в центр.офіс (точно не міняли) й бистро домовились по телефону, що можуть запропонувати 40,30 (максимальний курс на той час покупки долара в банках України), вмовляли хвилин п'ять. На моє бажання 40,35 знов дзвонили до центру, й там вже відмовили на такий курс. Так що забрав все новенькими й за пів години здав по 40,43 мінялі.
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:18
ГеннадийUA написав:
Забирав долари в понеділок, запропонували забрати не доларами, а гривнею, я звісно відмовився, курс на покупку в них 39,50, а в обмінці через 200 метрів 40,35. Одразу ж сказали, що зроблять гарний курс, подзвонили кудись, можливо в центр.офіс (точно не міняли) й бистро домовились по телефону, що можуть запропонувати 40,30 (максимальний курс на той час покупки долара в банках України), вмовляли хвилин п'ять. На моє бажання 40,35 знов дзвонили до центру, й там вже відмовили на такий курс. Так що забрав все новенькими й за пів години здав по 40,43 мінялі.
интересный кейс, спасибо
и про 40,43 интересно, хотя в ПН еще +- было, сегодня 40.15 вообще грустно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5086
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus
, Oktawa
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|802
|670018
|
|
|475
|323288
|
|
|83
|94444
|
|