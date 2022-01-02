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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Банк Альянс 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53

Re: Банк Альянс

а 0,3% в Феврале все? не дают?
cohan
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Повідомлень: 5101
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 425 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:55

  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
Alien
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:00

cohan даюдь, вчора дали
Ромасик
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Повідомлень: 5875
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 798 раз.
 
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  #<1 ... 51525354
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