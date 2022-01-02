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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53
а 0,3% в Феврале все? не дают?
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cohan
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:55
cohan написав:
а 0,3% в Феврале все? не дают?
На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:00
cohan даюдь, вчора дали
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Ромасик
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