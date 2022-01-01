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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Банк Альянс 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53

Re: Банк Альянс

а 0,3% в Феврале все? не дают?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:55

  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
Alien
 
Повідомлень: 1290
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:00

cohan даюдь, вчора дали
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:57

  Alien написав:
  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено


депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца

или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было

а, вижу условия, там 5 дней, ну ок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:08

cohan, чекайте, згідно умов, банк виплачує протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення коштів.
Lost
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 07.02.09
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:01

  cohan написав:
  Alien написав:
  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено


депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца

или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было

а, вижу условия, там 5 дней, ну ок

А Ви заяву куди зарахувати бонус - писали? Бо кури з вiддiлень можуть забути брати заяву в цьому випадку у вас буде 5 днiв щоб самому пiдiйти та написати заяву, iнакше залишитесь без солодкого.
Ну а з заявою зазвичай наступного ранку бонус вже був на мiсцi "як штик".
Alien
 
Повідомлень: 1290
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  #<1 ... 51525354
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