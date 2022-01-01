Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53
а 0,3% в Феврале все? не дают?
cohan
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:55
cohan написав:
а 0,3% в Феврале все? не дают?
На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
Alien
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:00
cohan даюдь, вчора дали
Ромасик
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Додано: Суб 04 лют, 2023 11:57
Alien написав: cohan написав:
а 0,3% в Феврале все? не дают?
На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца
или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было
а, вижу
условия
, там 5 дней, ну ок
cohan
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Додано: Суб 04 лют, 2023 12:08
cohan, чекайте, згідно умов, банк виплачує протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення коштів.
Lost
Повідомлень: 1574
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Додано: Суб 04 лют, 2023 13:01
cohan написав: Alien написав: cohan написав:
а 0,3% в Феврале все? не дают?
На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца
или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было
а, вижу
условия
, там 5 дней, ну ок
А Ви заяву куди зарахувати бонус - писали? Бо кури з вiддiлень можуть забути брати заяву в цьому випадку у вас буде 5 днiв щоб самому пiдiйти та написати заяву, iнакше залишитесь без солодкого.
Ну а з заявою зазвичай наступного ранку бонус вже був на мiсцi "як штик".
Alien
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:41
все выплатили
не знаю, в результате обращения или по графику, но все ок
cohan
Повідомлень: 5116
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