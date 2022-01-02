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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53

Re: Банк Альянс

а 0,3% в Феврале все? не дают?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:55

  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:00

cohan даюдь, вчора дали
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:57

  Alien написав:
  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено


депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца

или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было

а, вижу условия, там 5 дней, ну ок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:08

cohan, чекайте, згідно умов, банк виплачує протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення коштів.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:01

  cohan написав:
  Alien написав:
  cohan написав:а 0,3% в Феврале все? не дают?

На підставі чого виникло ваше питання? У гілці давали посилання на цю акцію - там термін дії визначено


депо открыт, прибавки нету, только остаток от моего же СЭПа, сутки прошли вчера еще, (( буду жаловацца

или там не сразу дают а в течение? прошлы раз вроде даже в день открытия было

а, вижу условия, там 5 дней, ну ок

А Ви заяву куди зарахувати бонус - писали? Бо кури з вiддiлень можуть забути брати заяву в цьому випадку у вас буде 5 днiв щоб самому пiдiйти та написати заяву, iнакше залишитесь без солодкого.
Ну а з заявою зазвичай наступного ранку бонус вже був на мiсцi "як штик".
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:41

Re: Банк Альянс

все выплатили
не знаю, в результате обращения или по графику, но все ок
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:34

Re: Банк Альянс

У Львові два відділення.
Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати.
Можу тільки в обід відвідати банк.
Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" :(
Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" :(
Вкурвило, забрав кошти.
Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:39

  myko написав:У Львові два відділення.
Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати.
Можу тільки в обід відвідати банк.
Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" :(
Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" :(
Вкурвило, забрав кошти.
Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)


у Альянса везде так
Очереди, нет света, перерывы на обед, тревоги
В Днепре отделение вообще по умолчанию всегда закрыто на ключ
только по звонку открывают
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:32

  emeta написав:
  myko написав:У Львові два відділення.
Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати.
Можу тільки в обід відвідати банк.
Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" :(
Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" :(
Вкурвило, забрав кошти.
Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)


у Альянса везде так
Очереди, нет света, перерывы на обед, тревоги
В Днепре отделение вообще по умолчанию всегда закрыто на ключ
только по звонку открывают

И один человек на весь город обслуживает физиков.
И им еще хочется,чтоб депо открывали,да ну нах,даже с красивым курсом.
THB
 
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