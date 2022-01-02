А Ви заяву куди зарахувати бонус - писали? Бо кури з вiддiлень можуть забути брати заяву в цьому випадку у вас буде 5 днiв щоб самому пiдiйти та написати заяву, iнакше залишитесь без солодкого. Ну а з заявою зазвичай наступного ранку бонус вже був на мiсцi "як штик".
У Львові два відділення. Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати. Можу тільки в обід відвідати банк. Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" Вкурвило, забрав кошти. Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)
myko написав:У Львові два відділення. Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати. Можу тільки в обід відвідати банк. Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" Вкурвило, забрав кошти. Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)
у Альянса везде так Очереди, нет света, перерывы на обед, тревоги В Днепре отделение вообще по умолчанию всегда закрыто на ключ только по звонку открывают
myko написав:У Львові два відділення. Закінчились депо у гривні. Планував конвертувати. Можу тільки в обід відвідати банк. Прийшов в одне відділення в 13:30 "Санітарна година" Інше відділення в 13:42 "Технічна перерва" Вкурвило, забрав кошти. Цікаво, а як в інших містах (на сайті вказано, що працюють без обіду)
у Альянса везде так Очереди, нет света, перерывы на обед, тревоги В Днепре отделение вообще по умолчанию всегда закрыто на ключ только по звонку открывают
И один человек на весь город обслуживает физиков. И им еще хочется,чтоб депо открывали,да ну нах,даже с красивым курсом.