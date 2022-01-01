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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08
myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
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greenozon
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Пон 06 лют, 2023 17:49
Alien