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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08

myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
greenozon
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 01.06.14
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:14

Что там с изменениями с 14 марта в тарифах на переводы на другие банки?
Порт
 
Повідомлень: 964
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19

посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)
greenozon
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 01.06.14
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
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1
1
3
  #<1 ... 52535455
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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