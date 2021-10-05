|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08
myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14664
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1378 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 09 лют, 2023 19:14
Что там с изменениями с 14 марта в тарифах на переводы на другие банки?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19
посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14664
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1378 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|969
|742447
|
Чет 09 лют, 2023 23:36
Alien
|
|827
|674521
|
|
|66
|33037
|
Чет 09 лют, 2023 04:17
nord