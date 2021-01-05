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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08
myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
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greenozon
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:14
Что там с изменениями с 14 марта в тарифах на переводы на другие банки?
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Порт
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19
посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)
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greenozon
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:01
Судячи з повідомлення, то цю статтю він прочитав (бо знає природу змін), але самі тарифи читати лінується (бо не знає деталей). Тому доповідайте по суті.
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klug
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