myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лют, 2023 19:14
Что там с изменениями с 14 марта в тарифах на переводы на другие банки?
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19
посилання із СМС -
(щодозмін із 14 березня)
Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:01
Судячи з повідомлення, то цю статтю він прочитав (бо знає природу змін), але самі тарифи читати лінується (бо не знає деталей). Тому доповідайте по суті.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:32
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 16:30)) за дорученням Клієнта
- до 5 000,00 доларів США (включно) 0,7% (min 100,00 грн) (поки що 0,3% )
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