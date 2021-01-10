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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08

myko
ці перерви ж короткі - по 15-20 хв наче?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:14

Что там с изменениями с 14 марта в тарифах на переводы на другие банки?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19

посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:01

  greenozon написав:посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)

Судячи з повідомлення, то цю статтю він прочитав (бо знає природу змін), але самі тарифи читати лінується (бо не знає деталей). Тому доповідайте по суті.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:32

  greenozon написав:посилання із СМС - https://bankalliance.ua/articles/8
(щодозмін із 14 березня)

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 16:30)) за дорученням Клієнта
- до 5 000,00 доларів США (включно) 0,7% (min 100,00 грн) (поки що 0,3% )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:19

Розумнішають прямо на очах. Як не страхівочкою, так комісом підправляють курс по клЮбному депо.
alex lem
 
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Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?
Як взагалі почуває себе банк?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:56

Re: Банк Альянс

  ziks написав:Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?

Все залежить вiд того куди заводити? Якi рахунки/картки маєте? На поточний можна заводити безкоштовно - але неможна безкоштовно вивести. На картку - комiс, але з неї можна виводити безкоштовно по р2р. Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
  ziks написав:Як взагалі почуває себе банк?

Це тiльки НБУ точно зна, але вiн iнфою принципово не дiлиться :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:41

Re: Банк Альянс

https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerh ... nku-alyans
lamal
 
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