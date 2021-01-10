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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
citramon написав: lamal написав:
https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans
Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...
згоден , але сума чималенька
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