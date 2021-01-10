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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49

  citramon написав:
  lamal написав:https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans

Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...

згоден , але сума чималенька
lamal
 
Повідомлень: 240
З нами з: 11.03.21
Подякував: 74 раз.
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  #<1 ... 53545556
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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