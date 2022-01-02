RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49

  citramon написав:
  lamal написав:https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans

Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...

згоден , але сума чималенька
lamal
 
Повідомлень: 243
З нами з: 11.03.21
Подякував: 74 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:19

  Alien написав:
  ziks написав:Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?


Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 13.01.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:12

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  ziks написав:Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?


Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.


лучше на счет, если что - с него на скарбничку тоже бесплатно потом под снятие
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43

Сеп с текущего без комиссии?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 22.04.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:15

  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:27

  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может

В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 22.04.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:51

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может

В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)

Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)*
0,5% (min 20,00 - max 3 000,00 грн.)
Просто зарезервуйте гроші під коміс, і все у вас вийде
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stasr і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 84, 85, 86
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
856 715522
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 12:50
lloydbanksua
ПроКредит Банк 1 ... 15, 16, 17
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
169 113588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 10:43
Андрій1
Львів Банк 1 ... 6, 7, 8
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
79 37547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 20:22
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.