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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
citramon написав: lamal написав:
https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans
Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...
згоден , але сума чималенька
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lamal
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Додано: Суб 11 лют, 2023 01:19
Alien написав: ziks написав:
Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?
Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:12
flysoulfly написав: Alien написав: ziks написав:
Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?
Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
лучше на счет, если что - с него на скарбничку тоже бесплатно потом под снятие
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cohan
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Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43
Сеп с текущего без комиссии?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:15
lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
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Amethyst
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:27
Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
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lloydbanksua
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:51
lloydbanksua написав: Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)*
0,5% (min 20,00 - max 3 000,00 грн.)
Просто зарезервуйте гроші під коміс, і все у вас вийде
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Amethyst
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