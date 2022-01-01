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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49

  citramon написав:
  lamal написав:https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans

Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...

згоден , але сума чималенька
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:19

  Alien написав:
  ziks написав:Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?


Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:12

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  ziks написав:Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?


Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.


лучше на счет, если что - с него на скарбничку тоже бесплатно потом под снятие
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43

Сеп с текущего без комиссии?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:15

  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:27

  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может

В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:51

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может

В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)

Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)*
0,5% (min 20,00 - max 3 000,00 грн.)
Просто зарезервуйте гроші під коміс, і все у вас вийде
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:43

є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:00

  greenozon написав:є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні

Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:55

Re: Банк Альянс

lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Сеп с текущего без комиссии?

Быть такого не может

В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
Зменьшіть суму і побачите комісію
2XL
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