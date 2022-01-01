|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:49
citramon написав: lamal написав:
https://финбаланс.ком.юа/news/ukrenerho-vidsudilo-11-mlrd-hrn-u-banku-alyans
Решение суда пока не вступило в законную силу.
а еще будут аппелляции, кассации ...
згоден , але сума чималенька
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лют, 2023 01:19
Alien написав: ziks написав:
Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?
Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1406
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:12
flysoulfly написав: Alien написав: ziks написав:
Якщо відкривати конвертаційний депо, чи є комісія при заводі СЕПом?
Щоправда там ще багато чого вiд конкретного тарифного плану залежить.
отож: на карту Скарбничка, например, чужой р2р заходит без комиссии. И без комиссии снять в отделении для открытия там депозита.
лучше на счет, если что - с него на скарбничку тоже бесплатно потом под снятие
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43
Сеп с текущего без комиссии?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:15
lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3631
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:27
Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:51
lloydbanksua написав: Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)*
0,5% (min 20,00 - max 3 000,00 грн.)
Просто зарезервуйте гроші під коміс, і все у вас вийде
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3631
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 16 лют, 2023 20:43
є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14667
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1380 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:00
greenozon написав:
є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні
Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:55
lloydbanksua написав: Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Сеп с текущего без комиссии?
Быть такого не может
В приложении пишет, что без комиссии, но выдает ошибку и не отправляется)
Зменьшіть суму і побачите комісію
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3822
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|112
|51039
|
|
|846
|677036
|
|
|67
|33349
|
|