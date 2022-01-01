RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:57

Re: Банк Альянс

Alien написав:
  greenozon написав:є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні

Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії. З неї відправив. Здається 5 грн+1% комісії
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:34

  2XL написав:Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії.

З Персональної усе тягнеться. Вам, певно, відкрили Скарбничку, яку вони парять усім - з неї тягнеться з комісією, але на неї заходить без.
klug
 
Повідомлень: 7930
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, melkh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк 1 ... 17, 18, 19
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
185 67869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 22:30
2XL
А-Банк 1 ... 83, 84, 85
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
848 677173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 22:01
ukr0014959
Банк Кредит Дніпро 1 ... 10, 11, 12
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
112 51061
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 21:54
Ярослава

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (562)
16.02.2023 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.