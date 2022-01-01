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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758>

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:57

Re: Банк Альянс

Alien написав:
  greenozon написав:є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні

Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії. З неї відправив. Здається 5 грн+1% комісії
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:34

  2XL написав:Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії.

З Персональної усе тягнеться. Вам, певно, відкрили Скарбничку, яку вони парять усім - з неї тягнеться з комісією, але на неї заходить без.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:02

  Alien написав:
  greenozon написав:є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні

Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно


а из приложения альянса p2p наружу платный?
Чтот не найду в тарифах персонального
Есть только какой то бесплатный сервис MasterCard MoneySend на выход
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:29

emeta Так, з цього тарифу П2П на вихід платний.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:20

.

Акция с выплатой акционных 300грн при открытии депо - последний день сегодня или завтра?
flysoulfly
 
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flysoulfly, завтра
Amethyst
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9
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:57

  Amethyst написав:flysoulfly, завтра

а до скольки часов они конверты открывают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:08

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:flysoulfly, завтра

а до скольки часов они конверты открывают?

Я по обіді відкривав. Думаю до 15 годин в звичайні дні без проблем. Але враховуючи що це кінець місяця я б на другу половину дня краще похід до банку не планував.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:16

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:flysoulfly, завтра

а до скольки часов они конверты открывают?

Мне даже после 17 было
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:43

А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.
flysoulfly
 
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