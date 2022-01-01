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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:57
Alien написав: greenozon написав:
є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні
Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії. З неї відправив. Здається 5 грн+1% комісії
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Додано: Чет 16 лют, 2023 22:34
2XL написав:
Відкрили мені безкоштовну картку. Не тягнеться з неї без комісії.
З Персональної усе тягнеться. Вам, певно, відкрили Скарбничку, яку вони парять усім - з неї тягнеться з комісією, але на неї заходить без.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:02
Alien написав: greenozon написав:
є якісь безкоштовні виходи звідси? (p2p, яка карта? штовхати чи витягувати ззовні
Картка - тариф "персональний" - безкоштовний вихiд по р2р якщо тягнути чужими тягачками. Але зарахування на картку коштiв наприклад з власного поточного рахунку йде за 0,5%. Якщо на картку падають депо, %% по депо або акцiйнi 301 грн. з копiками за вiдкриття конвертацiйного депо - таке зарахування без комiсу.
Вiдкриття картки безкоштовне якщо її вiдкривати пiд депо в грн. Якщо вiдкривати її просто так - то це платно
а из приложения альянса p2p наружу платный?
Чтот не найду в тарифах персонального
Есть только какой то бесплатный сервис MasterCard MoneySend на выход
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emeta
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:29
emeta Так, з цього тарифу П2П на вихід платний.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:20
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Акция с выплатой акционных 300грн при открытии депо - последний день сегодня или завтра?
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:33
flysoulfly, завтра
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:57
Amethyst написав:flysoulfly
, завтра
а до скольки часов они конверты открывают?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:08
flysoulfly написав: Amethyst написав:flysoulfly
, завтра
а до скольки часов они конверты открывают?
Я по обіді відкривав. Думаю до 15 годин в звичайні дні без проблем. Але враховуючи що це кінець місяця я б на другу половину дня краще похід до банку не планував.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:16
flysoulfly написав: Amethyst написав:flysoulfly
, завтра
а до скольки часов они конверты открывают?
Мне даже после 17 было
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:43
А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.
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