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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 14:45
flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы -не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.
сьогоДні був на Січових, мовчали як иба об лід
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