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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:45

  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы -не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.

сьогоДні був на Січових, мовчали як иба об лід :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы -не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.

сьогоДні був на Січових, мовчали як иба об лід :(


с таким егодняшним курсом им не 300 а 3000 надо кешбечить :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:00

  cohan написав:с таким егодняшним курсом им не 300 а 3000 надо кешбечить :mrgreen:
всмысле? :shock: у Альянса поменялся курс конвертов?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:02

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы -не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.

сьогоДні був на Січових, мовчали як иба об лід :(


с таким егодняшним курсом им не 300 а 3000 надо кешбечить :mrgreen:


Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:12

Re: Банк Альянс

  emeta написав:Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
Нужно :wink:
Ток именно с карты. Патамуша тут уже писали, шо некоторым ухиТрились загнать КБ на текущий
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:13

  emeta написав:Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?

да, с перс.карты только чужой тянучкой без комиссии.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:14

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?

да, только чужой тянучкой без комиссии.

так своя толкалкой то называется 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:35

  Amethyst написав:
  emeta написав:Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
Нужно :wink:
Ток именно с карты. Патамуша тут уже писали, шо некоторым ухиТрились загнать КБ на текущий


угу, или на Скарбничку, пришлось комуналь платить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:11

  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?

Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
mustbe
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