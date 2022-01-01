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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 14:45
flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну? шо там вайберы-сосисы -не обрадуют паломников? или такая инфа только завтра в конце дня появится еслишо.
сьогоДні був на Січових, мовчали як иба об лід
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:00
cohan написав:
с таким егодняшним курсом им не 300 а 3000 надо кешбечить
всмысле?
у Альянса поменялся курс конвертов?
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:02
Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
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emeta
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:12
emeta написав:
Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
Нужно
Ток именно с карты. Патамуша тут уже писали, шо некоторым ухиТрились загнать КБ на текущий
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:13
emeta написав:
Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
да, с перс.карты только чужой тянучкой без комиссии.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:14
flysoulfly написав: emeta написав:
Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
да, только чужой тянучкой без комиссии.
так своя толкалкой то называется
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:35
Amethyst написав: emeta написав:
Чужой тянучкой с карточного персонального этот кешбэк можно стащить без комиссии?
Нужно
Ток именно с карты. Патамуша тут уже писали, шо некоторым ухиТрились загнать КБ на текущий
угу, или на Скарбничку, пришлось комуналь платить
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 23:11
flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?
Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
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mustbe
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Додано: Вів 28 лют, 2023 00:46
mustbe написав: flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?
Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
только этим обрадуют?
а откуда это известно?
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