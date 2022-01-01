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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02
mustbe написав: flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?
Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
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