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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?

Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:12

Re: Банк Альянс

интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и х*й что видно в выписке... глаз да глас нужен :evil: :evil: :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34

Якісь цирки із карткою
в моб. додатку пропала карта Скарбничка
в веб ІБ - є
Приватна - на місці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:15

Re: Банк Альянс

mustbe написав:Посинеет банка


Звучить неоднозначно
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