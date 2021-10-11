во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:12
Re: Банк Альянс
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и х*й что видно в выписке... глаз да глас нужен
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34
Якісь цирки із карткою
в моб. додатку пропала карта Скарбничка
в веб ІБ - є
Приватна - на місці
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:15
Re: Банк Альянс
Звучить неоднозначно
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