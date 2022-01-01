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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02
mustbe написав: flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?
Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:12
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и х*й что видно в выписке... глаз да глас нужен
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34
Якісь цирки із карткою
в моб. додатку пропала карта Скарбничка
в веб ІБ - є
Приватна - на місці
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Додано: Вів 28 лют, 2023 19:15
mustbe написав:Посинеет банка
Звучить неоднозначно
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:11
Скорее, посветлоголубеет.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:40
flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
Продлили на 2 месяца.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:10
cohan написав:
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и х*й что видно в выписке... глаз да глас нужен
да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:24
cohan написав:
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100
да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
может, глюк конца месяца. Надо жаловаться. Держал тут много - всьо было ОК.(да, выписка - полный тунец)
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