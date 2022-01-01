Банк Альянс
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02
mustbe написав: flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?
Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
sens
Повідомлень: 13129
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:12
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и ничего не видно в выписке... глаз да глас нужен
cohan
Повідомлень: 5295
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 436 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34
Якісь цирки із карткою
в моб. додатку пропала карта Скарбничка в веб ІБ - є Приватна - на місці
greenozon
Повідомлень: 14729
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1388 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:15
mustbe написав:Посинеет банка
Звучить неоднозначно
Boundless
Повідомлень: 2031
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 118 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:11
Скорее, посветлоголубеет.
guntherhouse777
Повідомлень: 4882
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 341 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:40
flysoulfly написав:
А эту акцию не продлили на весну?
Продлили на 2 месяца.
flysoulfly
Повідомлень: 1508
З нами з: 13.01.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:10
да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
cohan
Повідомлень: 5295
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 436 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:24
cohan написав:
интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100
да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
может, глюк конца месяца. Надо жаловаться. Держал тут много - всьо было ОК.(да, выписка - полный тунец)
flysoulfly
Повідомлень: 1508
З нами з: 13.01.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:24
Акція по 30 квітня 2023 року
Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ
з якої випливає, що за конвертаційний (валютний) депо на 93 дні дадуть 1.5/4*0.805=0,301875% бонусу у грн, що при мах розміщенні у 100К буде = 300 грн
А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ
в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню.
Отак і живемо: булку у сметану, окуляри на лоба, гроші у торбі
Amethyst
Повідомлень: 3705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 246 раз.
Подякували: 682 раз.
Профіль
1
9
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
887
731161
Чет 02 бер, 2023 12:16 cohan
122
52147
Чет 02 бер, 2023 10:34 sens
909
689609