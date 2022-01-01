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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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Банк Альянс 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 05:02

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну?
шо там вайберы-сосисы - неужели не обрадуют паломников?

Обрадуют.
Повышением комиса с 0.3% до 0.7% во второй половине марта )
Посинеет банка
во второй половине марта и курс 37,5 тоже усугубит жизнь конвертаторов.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:12

Re: Банк Альянс

интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100, 20ка осталась... хз за что - мож неактивность а мож переоформление (срок на месяц продили)
и ничего не видно в выписке... глаз да глас нужен :evil: :evil: :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34

Якісь цирки із карткою
в моб. додатку пропала карта Скарбничка
в веб ІБ - є
Приватна - на місці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:15

Re: Банк Альянс

mustbe написав:Посинеет банка


Звучить неоднозначно
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:11

Скорее, посветлоголубеет.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:40

  flysoulfly написав:А эту акцию не продлили на весну?

Продлили на 2 месяца.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:10

да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:24

  cohan написав:интэрэсный банчик
начислил 300+ на Скарбничку, сделал пару проплат чтобы не выводить, оставалось 100+, буквально позавчера смотрел,
сегодня ушло 80-100

да, списали сотню непонятно за что
плеха, тут значит не храним
может, глюк конца месяца. Надо жаловаться. Держал тут много - всьо было ОК.(да, выписка - полный тунец)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:24

спеціально для карусельщиків!

Акція по 30 квітня 2023 року Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ
з якої випливає, що за конвертаційний (валютний) депо на 93 дні дадуть 1.5/4*0.805=0,301875% бонусу у грн, що при мах розміщенні у 100К буде = 300 грн

А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню.

Отак і живемо: булку у сметану, окуляри на лоба, гроші у торбі :wink:
Amethyst
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