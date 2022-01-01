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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:26

  klug написав:
  Amethyst написав:А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню

!
Тарифи вступають в дію з 14.03.2023 рок
Агаа, ще єє 8 дн. відносного щастя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:10

УБИБ

1. Сегодня выдали новенькими купюрами, номера подряд. Инфа, что выдают мотлох - не верна. Было, что выдавали зелёными, но отличного качества, и эти купюры улетели в обменке без вопросов.
2. Действительно с 06.03 вводится комиссия за карусель. Сегодня это подтвердили в отд.
3. За время карусели с июля 2022 проблем с УБИБом не было и нет. Всегда валюта в наличии, даже мелкие купюры.
Плохо только два момента: курс упал и вводится комиссия
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:33

cohan да как и везде
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