Агаа, ще єє 8 дн. відносного щастя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:26
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:10
УБИБ
1. Сегодня выдали новенькими купюрами, номера подряд. Инфа, что выдают мотлох - не верна. Было, что выдавали зелёными, но отличного качества, и эти купюры улетели в обменке без вопросов.
2. Действительно с 06.03 вводится комиссия за карусель. Сегодня это подтвердили в отд.
3. За время карусели с июля 2022 проблем с УБИБом не было и нет. Всегда валюта в наличии, даже мелкие купюры.
Плохо только два момента: курс упал и вводится комиссия
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