RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:26

  klug написав:
  Amethyst написав:А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню

!
Тарифи вступають в дію з 14.03.2023 рок
Агаа, ще єє 8 дн. відносного щастя
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 05.05.21
Подякував: 252 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:33

cohan да как и везде
fedas
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:55

как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 19.03.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:59

  emeta написав:как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..

в приложении cvv нет
Sergion
 
Повідомлень: 620
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:06

  Sergion написав:
  emeta написав:как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..

в приложении cvv нет


в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 19.03.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:25

  emeta написав:как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..

Колись також потрібно було, дізнався з гарячої лінії(не одразу правда сказали), потрібно відправити смс на номер 0504415045 з тексом cvv 0000, де 0000 - 4 останні цифри карти
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:26

  emeta написав:
  Sergion написав:
  emeta написав:как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..

в приложении cvv нет


в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?


попробуйте, мне не давала звонком, но вообще "поддержка" мелких банков это п*здец по знаниям: чаще звони - больше узнаешь
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Sense Bank, Vatsyk, vitaliy1111, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 18, 19, 20
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
191 86633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 09:28
cohan
Банк Власний Рахунок 1 ... 102, 103, 104
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1034 772561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 23:15
lamal
Райффайзен Банк 1 ... 90, 91, 92
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
918 745566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 18:57
xenium

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6805)
13.03.2023 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.