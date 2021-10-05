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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:26
klug написав: Amethyst написав:
А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню
!
Тарифи вступають в дію з 14.03.2023 рок
Агаа, ще єє 8 дн. відносного щастя
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Amethyst
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:33
cohan да как и везде
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:55
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
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emeta
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:59
emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
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Sergion
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:06
Sergion написав: emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?
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emeta
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:25
emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
Колись також потрібно було, дізнався з гарячої лінії(не одразу правда сказали), потрібно відправити смс на номер 0504415045 з тексом cvv 0000, де 0000 - 4 останні цифри карти
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:26
emeta написав: Sergion написав: emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?
попробуйте, мне не давала звонком, но вообще "поддержка" мелких банков это п*здец по знаниям: чаще звони - больше узнаешь
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