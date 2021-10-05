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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:26
klug написав: Amethyst написав:
А якщо подивитися зміни до РКО, то у
Тарифний пакет для фізичних осіб АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ в Розлілі 7 можна знайти і про коміс 0.7% за купівлю безготівкової іноземної валюти за гривню
!
Тарифи вступають в дію з 14.03.2023 рок
Агаа, ще єє 8 дн. відносного щастя
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Amethyst
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:33
cohan да как и везде
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fedas
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:55
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
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emeta
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:59
emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
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Sergion
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:06
Sergion написав: emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?
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emeta
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:25
emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
Колись також потрібно було, дізнався з гарячої лінії(не одразу правда сказали), потрібно відправити смс на номер 0504415045 з тексом cvv 0000, де 0000 - 4 останні цифри карти
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:26
emeta написав: Sergion написав: emeta написав:
как cvv карты в приложении посмотреть?
крутил-вертел
есть номер, есть срок действия..
в приложении cvv нет
в телеграм чате тоже вряд ли горячка даст?
попробуйте, мне не давала звонком, но вообще "поддержка" мелких банков это капец по знаниям: чаще звони - больше узнаешь
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cohan
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Додано: Чет 16 бер, 2023 17:16
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 17.04.2023 року вступають в дію зміни умов нарахування процентів на залишок коштів на рахунках клієнтів, що обслуговуються за картковим Тарифом Банку ТП «Скарбничка».
Детально ознайомитися з новою редакцією Тарифів можна у відповідних розділах Вашого тарифного пакету на сайті Банку.https://bankalliance.ua/articles/9
PS нові тарифи тутhttps://bankalliance.ua/pages/cards/mon ... D1%80..pdf
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greenozon
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 01:42
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
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tarasum
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 05:12
tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
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Golf_streem
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