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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:55
Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
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