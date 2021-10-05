|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:55
Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1450
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:49
lloydbanksua написав: Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
в іншому випадку бонус отримає той працівник, який заяву підписав.
Ваш бонус
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1744
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:53
lloydbanksua написав: Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17232
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 3013 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:00
vitaliian написав: lloydbanksua написав: Golf_streem написав:
[quote="5554844:tarasum"]Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.[/quote]А від якої суми депозиту бонус?
-
zuker1111
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 05.03.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1049
|778531
|
П'ят 17 бер, 2023 10:13
Hella
|
|930
|755700
|
|
|284
|257333
|
|