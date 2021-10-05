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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:55

  Golf_streem написав:
  tarasum написав:Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?

Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)

Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:49

  lloydbanksua написав:
  Golf_streem написав:
  tarasum написав:Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)

Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
в іншому випадку бонус отримає той працівник, який заяву підписав.
Ваш бонус :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:53

  lloydbanksua написав:
  Golf_streem написав:
  tarasum написав:Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?

Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)

Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.

я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:00

Re: Банк Альянс

vitaliian написав:
  lloydbanksua написав:
  Golf_streem написав:[quote="5554844:tarasum"]Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?

Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)

Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.

я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.[/quote]А від якої суми депозиту бонус?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 02:49

  zuker1111 написав:А від якої суми депозиту бонус?

0.3% від суми вкладу.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:58

з 17.04.2023 року вступають в дію зміни умов нарахування процентів на залишок коштів на рахунках клієнтів, що обслуговуються за картковим Тарифом Банку ТП «Скарбничка».
PS нові тарифи тут
https://bankalliance.ua/pages/cards/mon ... D1%80..pdf

7% на остаток - в лидерах рынка идут!
flysoulfly
 
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  flysoulfly написав:7% на остаток - в лидерах рынка идут!

Порохотяг!
klug
 
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