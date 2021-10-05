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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:55
Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:49
lloydbanksua написав: Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
в іншому випадку бонус отримає той працівник, який заяву підписав.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:53
lloydbanksua написав: Golf_streem написав: tarasum написав:
Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:00
vitaliian написав: lloydbanksua написав: Golf_streem написав:
[quote="5554844:tarasum"]Як отримати бонус 300грн при відкритті депозиту?
Після оформлення депозиту 300грн впадуть на гривневу картку на наступний день (або через день). Можливо ще якусь заяву на ці 300грн вам дадуть підписати (вже не пам"ятаю)
Обов'язково треба заяву підписати, в іншому випадку бонус не отримаєте.
я оформил депозит онлайн, бонус пришёл утром.[/quote]А від якої суми депозиту бонус?
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zuker1111
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Додано: Суб 18 бер, 2023 02:49
zuker1111 написав:
А від якої суми депозиту бонус?
0.3% від суми вкладу.
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Golf_streem
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:58
7% на остаток - в лидерах рынка идут!
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flysoulfly
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Додано: Нед 02 кві, 2023 23:26
Раптом комусь цікаво - повернувся Антистрес: 10 дн, 10%.
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klug
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:34
klug написав:
Раптом комусь цікаво - повернувся Антистрес: 10 дн, 10%.
А проценты до сих пор не начислили.
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Порт
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