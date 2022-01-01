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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:50

greenozon тривають повний обід, як не постукаєш після 14:00 - довго можна чекати :(
myko
 
Повідомлень: 92
З нами з: 25.06.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 59606162
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Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, melkh, myko, novichok, ramaz, Sense Bank, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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