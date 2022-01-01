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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:50
greenozon
тривають повний обід, як не постукаєш після 14:00 - довго можна чекати
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myko
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