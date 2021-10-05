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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 11:24

  FinTech написав:
  sens написав:Два питання , перше з якої дати та бажано місто де не віддають депозит,а друге питання - по якому принципу допис банк Фірташа.Дякую

flysoulfly
теперь понимаете, почему не здесь было написано?😆

:) ну, то, что многие люди ничего не читают внимательно - я давно наблюдаю.
ОБС на марше.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 16:54

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  sens написав:Два питання , перше з якої дати та бажано місто де не віддають депозит,а друге питання - по якому принципу допис банк Фірташа.Дякую

flysoulfly
теперь понимаете, почему не здесь было написано?😆

:) ну, то, что многие люди ничего не читают внимательно - я давно наблюдаю.
ОБС на марше.

Менше пишіть в одній про два або більше банків і не буде плутанини
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:17

Напомните, плиз, через аппку внутрибанковсий переброс грн. на другого клиента есть без мзды :?:
Безнал выход из банка бесплатно только чужим р2р с "депозитки", правильно :?:
Спасибо за точные ответы.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:29

  flysoulfly написав:Напомните, плиз, через аппку внутрибанковсий переброс грн. на другого клиента есть без мзды :?:
Безнал выход из банка бесплатно только чужим р2р с "депозитки", правильно :?:
Спасибо за точные ответы.

Переброс то без мзды, но зачисление на Персональну з комисс 0.5%
....чужим р2р с "депозитки" -- правильно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:22

Re: Банк Альянс

З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:11

  wolt450 написав:З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%

А на три місяці?
novichok
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