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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 тра, 2023 11:24
FinTech написав:
flysoulfly
sens написав:
Два питання , перше з якої дати та бажано місто де не віддають депозит,а друге питання - по якому принципу допис банк Фірташа.Дякую
теперь понимаете
, почему не здесь было написано?😆
ну, то, что многие люди ничего не читают внимательно - я давно наблюдаю.
ОБС на марше.
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Додано: Сер 31 тра, 2023 16:54
flysoulfly написав:
FinTech написав:
flysoulfly
sens написав:
Два питання , перше з якої дати та бажано місто де не віддають депозит,а друге питання - по якому принципу допис банк Фірташа.Дякую
теперь понимаете
, почему не здесь было написано?😆
ну, то, что многие люди ничего не читают внимательно - я давно наблюдаю.
ОБС на марше.
Менше пишіть в одній про два або більше банків і не буде плутанини
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:17
Напомните, плиз, через аппку внутрибанковсий
переброс грн. на другого клиента есть без мзды
Безнал выход из банка бесплатно только чужим р2р с "депозитки", правильно
Спасибо за точные ответы.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:29
flysoulfly написав:
Напомните, плиз, через аппку внутрибанковсий
переброс грн. на другого клиента есть без мзды
Безнал выход из банка бесплатно только чужим р2р с "депозитки", правильно
Спасибо за точные ответы.
Переброс то без мзды, но зачисление на Персональну з комисс 0.5%
....чужим р2р с "депозитки" -- правильно
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:22
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
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wolt450
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:11
wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А на три місяці?
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novichok
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:06
novichok написав: wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А на три місяці?
слабше
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