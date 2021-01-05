RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:10

  Amethyst написав:
  myko написав:https://news.bigmir.net/ua/ukraine/7273018-smi-vyyasnili-v-chikh-interesakh-rabotaet-bank-alyans-v-ukraine

Для роздумів

Етаа, а кому Курченко продав Бігмір? 8) :P

Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
klug
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 64656667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 16, 17, 18
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
174 79378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 19:42
Игорь Алексеевич
Кредитвест Банк 1, 2, 3
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
28 12892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 18:43
cohan
Банк Глобус 1 ... 63, 64, 65
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
643 471433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 18:38
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4048)
04.07.2023 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.