Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:10
Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
Додано: Сер 05 лип, 2023 00:30
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