Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:10
Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
Додано: Сер 05 лип, 2023 00:30
Додано: Сер 05 лип, 2023 01:56
Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
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