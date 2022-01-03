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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:10
Amethyst написав: myko написав:
https://news.bigmir.net/ua/ukraine/7273018-smi-vyyasnili-v-chikh-interesakh-rabotaet-bank-alyans-v-ukraine
Для роздумів
Етаа, а кому Курченко продав Бігмір?
Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 00:30
wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А що за бонуси, бо так малює 16%?
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novichok
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Додано: Сер 05 лип, 2023 01:56
Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
novichok написав: wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А що за бонуси, бо так малює 16%?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 06:56
wolt450 написав:
Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
novichok написав: wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А що за бонуси, бо так малює 16%?
Доходность по депо, которую банк прячет в виде надбавки аж в 4.5% очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((
У банки появился куратор от НБУ, который ,,запрещает,, поднимать ставку?
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la9
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Додано: Сер 05 лип, 2023 09:14
la9"[quote="5593160:wolt450 написав:
З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%
А що за бонуси, бо так малює 16%?[/quote]Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
[/quote]Доходность по депо, которую банк прячет в виде надбавки аж в 4.5% очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((
У банки появился куратор от НБУ, который ,,запрещает,, поднимать ставку?[/quote]
Можу нагадати про угорський заборонений ОТП - діє надбавка 5% до депозиту,це к існуючим 12%
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sens
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:50
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
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novichok
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:04
novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
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nord
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:23
nord написав: novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24
nord написав: novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
в додатку вроде не дают
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:25
flysoulfly написав: nord написав: novichok написав:
Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
в додатку вроде не дают
А не по суржику як розуміти??
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