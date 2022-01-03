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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:10

  Amethyst написав:
  myko написав:https://news.bigmir.net/ua/ukraine/7273018-smi-vyyasnili-v-chikh-interesakh-rabotaet-bank-alyans-v-ukraine

Для роздумів

Етаа, а кому Курченко продав Бігмір? 8) :P

Гарне питання. Я як побачив birmin, аж відчув, ніби мені 2007-й повернули. Загалом, перебили статтю з антикору з тими ж "авторитетними" джерелами.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:30

  wolt450 написав:З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%

А що за бонуси, бо так малює 16%?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 01:56

  novichok написав:
  wolt450 написав:З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%

А що за бонуси, бо так малює 16%?


Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 06:56

Re: Банк Альянс

wolt450 написав:
  novichok написав:
  wolt450 написав:З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%

А що за бонуси, бо так малює 16%?


Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції!
Доходность по депо, которую банк прячет в виде надбавки аж в 4.5% очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((
У банки появился куратор от НБУ, который ,,запрещает,, поднимать ставку?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:14

  la9"[quote="5593160:wolt450 написав:З 5.07 піднімають гривневі ставки
на 6, 9м з бонусами буде 20, 20.5%

А що за бонуси, бо так малює 16%?[/quote]

Вклад (депозит) "Ощадний" приймає участь в акції «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ": за кожен розміщений/продовжений вклад в період дії акції в сумі від 25000,00 грн/500,00 дол.США/500,00 ЄВРО на строк 93/183/274/365 дні - + 0,5% річних від суми депозиту Банк перерахує на потреби ЗСУ та гарантована одноразова винагорода Учасникам тотожна еквіваленту 4,5% річних від суми вкладу по гривневим або 1,5% річних від суми вкладу в гривневому еквіваленті за курсом НБУ по валютним вкладам відповідно умов Акції![/quote]Доходность по депо, которую банк прячет в виде надбавки аж в 4.5% очень напоминает фарсик с его акциями. Сравнение не в пользу альянса((
У банки появился куратор от НБУ, который ,,запрещает,, поднимать ставку?[/quote]
Можу нагадати про угорський заборонений ОТП - діє надбавка 5% до депозиту,це к існуючим 12%
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:50

Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:04

  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:23

  nord написав:
  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
відкрили сьогодні під 16% чи раніше під менші відсотки?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24

  nord написав:
  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
в додатку вроде не дают
flysoulfly
 
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  flysoulfly написав:
  nord написав:
  novichok написав:Як це виглядає на практиці? Я відкриваю депо в додатку під 16%, а бонуси нараховує автоматом?

Відкривав у відділенні. Виплачували через 1-2 дні на картку. В додатку не відкривав.
в додатку вроде не дают

А не по суржику як розуміти??
sens
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