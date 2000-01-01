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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку



Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Банк Альянс 3.7 5 9 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 44% 4 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 2 Всього голосів : 9