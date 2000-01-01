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Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс
Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку
Банк Альянс
3.7
5
9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:30
sens написав:
А не по суржику як розуміти??
жьо неманжпасісжюр